Isola 15, il reality cambia giorno di programmazione: ecco quando andrà in onda (Di sabato 24 aprile 2021) L’Isola 15 cambia programmazione. Il reality condotto da Ilary Blasi e che vede come opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, non andrà più in onda il giovedì. Resta fermo l’appuntamento del lunedì. La puntata del giovedì, invece, si sposta al venerdì sera. Il reality show di Canale 5, dunque, prenderà il posto di Felicissima sera, lo show che Pio e Amedeo stanno proponendo al grande pubblico in queste settimane e che sta riscuotendo un ottimo risultato a livello di share. Ieri sera i due, con la seconda puntata di Felicissima sera che ha visto tra i suoi ospiti Francesco Totti e Claudio Baglioni, hanno fatto il boom di ascolti battendo Carlo Conti che su Rai1 ha condotto Top dieci. Questo cambiamento avverrà a ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 24 aprile 2021) L’15. Ilcondotto da Ilary Blasi e che vede come opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, nonpiù inil giovedì. Resta fermo l’appuntamento del lunedì. La puntata del giovedì, invece, si sposta al venerdì sera. Ilshow di Canale 5, dunque, prenderà il posto di Felicissima sera, lo show che Pio e Amedeo stanno proponendo al grande pubblico in queste settimane e che sta riscuotendo un ottimo risultato a livello di share. Ieri sera i due, con la secpuntata di Felicissima sera che ha visto tra i suoi ospiti Francesco Totti e Claudio Baglioni, hanno fatto il boom di ascolti battendo Carlo Conti che su Rai1 ha condotto Top dieci. Questomento avverrà a ...

Advertising

DariaCorrente : Mi sa che qualcuno (dai 'like') debba aver frainteso il mio tweet, io non trovo per niente giusto che a DECIDERE ch… - WillHerondaleJM : questi reality mi stanno distruggendo. #Amici20 #isola - Canieuest96 : RT @DariaCorrente: BENE, ci risiamo, è in arrivo una nuova ondata anomala di voti ESTERI dal Brasile, Spagna, Inghilterra per una concorren… - DariaCorrente : BENE, ci risiamo, è in arrivo una nuova ondata anomala di voti ESTERI dal Brasile, Spagna, Inghilterra per una conc… - primadicena72 : RT @mariahsbubble: “Nomino Fariba perché è premurosa e perché mi costringe a mangiare” AWED CHE CI FORNISCE LA MOTIVAZIONE PIÙ STUPIDA IN… -