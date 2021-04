Il coronavirus non molla. Viminale: riaperture monitorate, controlli in aree movida (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 13.817 i nuovi casi di Sars-Cov-2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 322 i morti. Ieri i casi sono stati 14.761, i morti 342. Sono 320.780 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 315.700. Il tasso di positività è del 4,3%, in calo rispetto al 4,7% di ieri. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.949.517, i morti 119.021. Gli attualmente positivi sono invece 461.448 (-4.095 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.369.048 (+17.587). Sono 2.894 i pazienti ricoveri in terapia intensiva, in calo di 85 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 143 (ieri 153). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.971 persone, in calo di 469 rispetto a ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 24 aprile 2021) Sono 13.817 i nuovi casi di Sars-Cov-2 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 322 i morti. Ieri i casi sono stati 14.761, i morti 342. Sono 320.780 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 315.700. Il tasso di positività è del 4,3%, in calo rispetto al 4,7% di ieri. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 3.949.517, i morti 119.021. Gli attualmente positivi sono invece 461.448 (-4.095 rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi sono 3.369.048 (+17.587). Sono 2.894 i pazienti ricoveri in terapia intensiva, in calo di 85 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 143 (ieri 153). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 20.971 persone, in calo di 469 rispetto a ...

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Dati da UK confermano che i vaccini anti-COVID-19 non solo prevengono la malattia ma sono anche in… - repubblica : Crisanti contro il leghista Borghi: 'Lei non ha capito nulla di epidemiologia' - borghi_claudio : @stanzaselvaggia No, non so quale sia il modello Brasiliano ma a occhio in una favela il distanziamento sociale e i… - Gg24Rhino : RT @benq_antonio: #Modena oggi, cittadini contestano la Polizia Locale che vuole multare chi non indossa la mascherina: 'Andate dagli spacc… - renton1972 : RT @benq_antonio: #Modena oggi, cittadini contestano la Polizia Locale che vuole multare chi non indossa la mascherina: 'Andate dagli spacc… -