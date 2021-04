Il condannato Formigoni ha poco da festeggiare La Corte dei Conti conferma che deve risarcire 47 | 5 milioni

(Di sabato 24 aprile 2021) Due anni fa gli arresti domiciliari e poi, negli ultimi giorni, il ripristino del vitalizio, nonostante la delibera Grasso lo revochi ai condannati in via definitiva, e il successo legato al suo libro. Il peggio per l’ex governatore centrista della Lombardia, Roberto, dopo anni di scandali, sembrava ormai consegnato al passato. Ma qualche intoppo arriva a tutti e per il Celeste è giunto sotto la forma di una sentenza d’appello delladei, chela condanna a lui inflitta aoltre 47di euro al Pirellone. IlhadaLa storiaccia dell’ormai ex uomo forte del centrodestra è iniziata nel 2012, quando sono spuntate fuori le prime accuse su un ...

Mov5Stelle : Al condannato #Formigoni la Commissione Contenziosa del Senato ha riconosciuto nuovamente il privilegio del vitaliz… - fattoquotidiano : VITALIZI Era già tutto previsto: il Senato continuerà a erogare il vitalizio al condannato Ottaviano Del Turco, ch… - mariaederaM5S : BASTA FAKE NEWS SUL VITALIZIO A FORMIGONI! Caliendo (Forza Italia), Pillon e Riccardi (Lega), sono gli unici respo… - Gioacch35990421 : @fattoquotidiano Veramente polemizza con Formigoni anche la Corte dei Conti, in appello ha condannato lui e la fond… - Rosyfree74 : RT @primaopoitorna: Sul caso #Formigoni condannato che torna a ricevere il vitalizio, prima @EnricoLetta ancora oggi si indigna domani... P…

'Se, come dice, il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che contesta il ripristino del suo ... E in ogni caso non accettiamo lezioni da chi è statoin via definitiva per ......Lega - ha avuto niente da ridire sul fatto che il Senato ha restituito il vitalizio a un... ora Casellati faccia Appello Sarà per questo silenzio quasi totale che, interpellato ...Un libro che nasce per non «far cadere nel dimenticatoio l’esperienza del Movimento popolare» perché Roberto Formigoni è stato «uno dei ... e al vertice della regione governata fino alla condanna per ...Ha sfondato quota 100mila firme l’appello con cui il Fatto ha chiesto ai massimi vertici del Senato di rimediare alla decisione di ridare i vitalizi ai condannati portando la questione di fronte alla ...