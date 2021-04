Highlights e gol Metz-Psg 1-3, Ligue 1 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 24 aprile 2021) Gli Highlights e i gol di Metz-Paris Saint Germain, valevole per la trentaquattresima giornata di Ligue 1 2020/2021, in cui i parigini guidati da Mauricio Pochettino si sono imposti 3-1 sui padroni di casa grazie alla doppietta realizzata da Kylian Mbappé e al gol di Mauro Icardi; inutile la rete del momentaneo pareggio di Centonze. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle marcature della partita. 0-1 (4? MBAPPE’) 1-1 (46? CENTONZE) 1-2 (58? MBAPPE’) 1-3 (89? ICARDI) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Glie i gol di-Paris Saint Germain, valevole per la trentaquattresima giornata di, in cui i parigini guidati da Mauricio Pochettino si sono imposti 3-1 sui padroni di casa grazie alla doppietta realizzata da Kylian Mbappé e al gol di Mauro Icardi; inutile la rete del momentaneo pareggio di Centonze. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. 0-1 (4? MBAPPE’) 1-1 (46? CENTONZE) 1-2 (58? MBAPPE’) 1-3 (89? ICARDI) SportFace.

