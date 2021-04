Ginnastica, Nicola Bartolini: “Devi essere un po’ pazzo: è il mio giorno. È un inizio: sogno le Olimpiadi” (Di sabato 24 aprile 2021) Nicola Bartolini ricorderà per sempre questa giornata, culminata con la conquista della medaglia di bronzo al corpo libero agli Europei 2021 di Ginnastica artistica. L’azzurro è stato impeccabile al quadrato, dove ha eseguito un esercizio perfetto (14.666, 5.8 il D Score) ed è riuscito a salire sul podio di Basilea (Svizzera) con ampio merito, lanciando poi la volata a Salvatore Maresca (poco dopo bronzo agli anelli). Il sardo ha rilasciato le prime dichiarazioni attraverso European Gymnastics (la Federazione continentale), subito dopo aver festeggiato sul podio: “Non riesco ancora a credere a quello che è appena successo. Questa è la mia prima medaglia agli Europei. Al corpo libero Devi essere bravo, pulito e un po’ pazzo per stoppare gli elementi. Questo è il mio ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)ricorderà per sempre questa giornata, culminata con la conquista della medaglia di bronzo al corpo libero agli Europei 2021 diartistica. L’azzurro è stato impeccabile al quadrato, dove ha eseguito un esercizio perfetto (14.666, 5.8 il D Score) ed è riuscito a salire sul podio di Basilea (Svizzera) con ampio merito, lanciando poi la volata a Salvatore Maresca (poco dopo bronzo agli anelli). Il sardo ha rilasciato le prime dichiarazioni attraverso European Gymnastics (la Federazione continentale), subito dopo aver festeggiato sul podio: “Non riesco ancora a credere a quello che è appena successo. Questa è la mia prima medaglia agli Europei. Al corpo liberobravo, pulito e un po’per stoppare gli elementi. Questo è il mio ...

