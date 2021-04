Gianni Cuperlo: "Salvini? Mi vergogno per lui, se rompe non mi vesto a lutto" (Di sabato 24 aprile 2021) Gianni Cuperlo, Salvini ha ingaggiato una battaglia sul coprifuoco, anche attraverso la conferenza delle Regioni. Pensa che stia preparando un nuovo Papeete? Salvini ha commentato l’ultima tragedia nel Mediterraneo con parole che sono una bestemmia. Da parte sua non un cenno al disarmo colpevole dell’Europa e alle colpe di tanti, noi compresi, ma solo insulti ai “buonisti”. Non so se stia pensando a un nuovo Papeete. So che mi vergogno per lui e che se non condivide le scelte del governo nella lotta alla pandemia per coerenza dovrebbe prendere la porta e andarsene. Dovesse accadere non mi vestirei a lutto. È consapevole, però, che Salvini non ha alcuna intenzione di uscire? Cosa passa per la testa di Salvini non lo so. So che le sue parole sono uno ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021)ha ingaggiato una battaglia sul coprifuoco, anche attraverso la conferenza delle Regioni. Pensa che stia preparando un nuovo Papeete?ha commentato l’ultima tragedia nel Mediterraneo con parole che sono una bestemmia. Da parte sua non un cenno al disarmo colpevole dell’Europa e alle colpe di tanti, noi compresi, ma solo insulti ai “buonisti”. Non so se stia pensando a un nuovo Papeete. So che miper lui e che se non condivide le scelte del governo nella lotta alla pandemia per coerenza dovrebbe prendere la porta e andarsene. Dovesse accadere non mi vestirei a. È consapevole, però, chenon ha alcuna intenzione di uscire? Cosa passa per la testa dinon lo so. So che le sue parole sono uno ...

Advertising

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Gianni Cuperlo: 'Salvini? Mi vergogno per lui, se rompe non mi vesto a lutto' - NICOLACATAR : RT @HuffPostItalia: Gianni Cuperlo: 'Salvini? Mi vergogno per lui, se rompe non mi vesto a lutto' - HuffPostItalia : Gianni Cuperlo: 'Salvini? Mi vergogno per lui, se rompe non mi vesto a lutto' - newstown_aq : Festa della Liberazione, evento online dell’Anpi L’Aquila con Gianni Cuperlo - LalliVincenzo : RT @FurioGarbagnati: Parole forti e chiare di Gianni Cuperlo. La classe dirigente di un partito deve essere frutto “della sua cultura polit… -