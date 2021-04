Genoa Spezia 2-0: il Grifone ipoteca la salvezza (Di sabato 24 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Genoa e Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Il Genoa ipoteca la salvezza vincendo 2-0 il derby ligure contro lo Spezia; una vittoria maturata nella ripresa grazie ai cambi voluto da Ballardini; prima è Scamacca a segnare un gol facile facile mentre nel finale Shomurodov chiude i conti con un contropiede creato dal nulla da una magia della ‘Lavatrice’ Kevin Strootman. Questa gli episodi salienti di Genoa-Spezia: Sintesi Genoa Spezia 2-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Marassi, inizia il derby ligure. 2? Ammonito Terzi Erroraccio nel controllo all’altezza del vertice sinistro della sua area, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Illavincendo 2-0 il derby ligure contro lo; una vittoria maturata nella ripresa grazie ai cambi voluto da Ballardini; prima è Scamacca a segnare un gol facile facile mentre nel finale Shomurodov chiude i conti con un contropiede creato dal nulla da una magia della ‘Lavatrice’ Kevin Strootman. Questa gli episodi salienti di: Sintesi2-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Marassi, inizia il derby ligure. 2? Ammonito Terzi Erroraccio nel controllo all’altezza del vertice sinistro della sua area, ...

