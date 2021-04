Genoa Spezia 1-0 LIVE | la sblocca Goran Pandev ma c’è il VAR

(Di sabato 24 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Marassi, inizia il derby ligure. 2? Ammonito Terzi Erroraccio nel controllo all’altezza del vertice sinistro della sua area,lo brucia ed il capitano spezzino deve abbatterlo; per Manganiello è solo giallo ma ha rischiato tantissimo. 6? Zappacosta va via a sinistra e calibra un cross al centro per la testa di Destro che arriva forse con un pizzico di ritardo e non riesce a ...

NazioneLaSpezia : Genoa-Spezia, le Aquile in campo nel derby ligure / LA DIRETTA - pieroausilio98 : @ZiROMELU Gente contraria alla Superlega passerà il Sabato pomeriggio a guardare Spezia Genoa, che oggi perderà tra… - CornerAlerts : Genoa - Spezia League: Serie A (Italy) Time: 32 Score: 0 - 0 Corners: 0 Odds: 2.15 #inplay #betting - calciomercatoit : ?? #GenoaSpezia, succede di tutto nei minuti iniziali: scivolone di Provedel e Destro sbaglia a porta vuota! - _Ben_9_ : @_enz29 Stai salvando il calcio Enzo, guardi anche Genoa spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Spezia

Serie A a ritmi forzati con la 33esima giornata a sole 48 ore dagli ultimi match del turno infrasettimanale . Oggi in campo alle 15, alle 18 Parma - Crotone e in serata Sassuolo - Sampdoria , rispettivamente in tv le prime due su Sky Calcio, e da Genova la diretta su Dazn. Serie A: la classifica Serie A: ...0 - 0 LIVE(3 - 5 - 2): Perin; Masiello, Biraschi, Criscito; Goldaniga, Pjaca, Badelj, Strootman, Zappacosta; Pandev, Destro. All. Ballardini(4 - 3 - 3): Provedel; ...Come fare per seguire in diretta tutti i match in programma tra sabato 24 e lunedì 26 aprile, in tv e streaming su Sky Sport e Dazn ...Oggi alle ore 15 si affrontano Genoa e Spezia; alle ore 20,45 la Sampdoria è ospite del Sassuolo. Domani, con inizio alle ore 16, si giocano le sei partite della terza giornata del campionato ...