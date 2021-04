Fedez bannato da Twitch

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 24 aprile 2021)Sculacciata dolorosa persu. Nelle scorse ore il profilo del cantante e marito di Chiara Ferragni è stato oscurato dalla piattaforma di Jeff Bezos. Il motivo, non ancora del tutto chiarito, sarebbe da ricondurre ad un video postato per errore da Federico Lucia collegato a Lol – Chi Ride è Fuori, lo show rilasciato di recente da Amazon Prime Video, di proprietà dello stesso Bezos. Un ban che ha coinvolto non soltanto, ma anche lo youtuber Homyatol. Nel corso di una live dove si parlava anche di Lol, è stato inquadrato, per via un errore della regia, il sedere diche veniva sculacciato da Homyatol in modo goliardico, motivo per cui la piattaforma di livestreaming ha deciso di procedere con il ban per entrambi. A dare una spiegazione sulla questione, ci ha pensato il ...