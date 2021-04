Cosmi annuncia l’addio di Simy a fine stagione | “Si merita questi palcoscenici | non resterà in B”

(Di sabato 24 aprile 2021) Serseha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Parma per 4-3 al Tardini e alla domanda suha risposto: “Non credo che rimarrà in B, perché sidi viverecome questo. È un giocatore strano, atipico, non è facile capire le sue potenzialità, se non guardando i numeri. L’anno scorso ha fatto 20 gol in B, quest’anno rischia di fare altrettanto. E riesce anche ad avere una freddezza incredibile: quando batte i rigori hai sempre la sensazione che arrivi il gol. Andrà via da Crotone per vivere una situazione migliore, dovrà ringraziare molto chi l’ha portato qui”. Foto: Twitter Perugia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

