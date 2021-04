Conte: “Manca l’ultimo step, niente calcoli. Parlare di scudetto ora è stupido” (Di sabato 24 aprile 2021) Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Verona. Ci attende una gara dura, il Verona sta facendo molto bene anche se sta attraversando un momento negativo. Juric è un bravissimo allenatore che si sta ripetendo, ha lavorato a lungo con Gasperini e non posso che parlarne bene, è sotto gli occhi di tutti. Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, dobbiamo cercare di arrivare al traguardo per i sacrifici che abbiamo fatto. Manca ancora l’ultimo step, siamo concentrati e consapevoli. Non facciamo calcoli e tabelle, pensiamo a noi stessi: è questo il messaggio che ho mandato quando abbiamo scavalcato il Milan. Non è ancora il momento di Parlare lo scudetto, sarebbe stupido farlo adesso. ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 aprile 2021) Antonio, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Verona. Ci attende una gara dura, il Verona sta facendo molto bene anche se sta attraversando un momento negativo. Juric è un bravissimo allenatore che si sta ripetendo, ha lavorato a lungo con Gasperini e non posso che parlarne bene, è sotto gli occhi di tutti. Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, dobbiamo cercare di arrivare al traguardo per i sacrifici che abbiamo fatto.ancora, siamo concentrati e consapevoli. Non facciamoe tabelle, pensiamo a noi stessi: è questo il messaggio che ho mandato quando abbiamo scavalcato il Milan. Non è ancora il momento dilo, sarebbefarlo adesso. ...

