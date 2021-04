ATP Barcellona: termina in semifinale il grande torneo di Jannik Sinner (Di sabato 24 aprile 2021) termina qui il sogno di Jannik Sinner sulla terra dell’ ATP 500 di Barcellona. Il tennista altoatesino, dopo le stupende vittorie messe a segno contro Bautista Agut e Rublev, si è dovuto arrendere in due set contro il giocatore più caldo dell’ intero circuito, il greco Stefanos Tsitsipas. ATP Barcellona: sfuma la prima finale sulla terra per Sinner Prosegue inarrestabile la marcia di Stefanos Tsitsipas, giunto alla nona vittoria consecutiva. Il tennista greco, dopo aver vinto la settimana scorsa il torneo di Monte Carlo, vola nell’ ultimo atto anche a Barcellona. Per il numero 5 del mondo si tratta della sesta finale sulla terra battuta, la quindicesima della carriera. Domani, contro uno tra Rafael Nadal e Pablo Carreno Busta, andrà alla caccia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021)qui il sogno disulla terra dell’ ATP 500 di. Il tennista altoatesino, dopo le stupende vittorie messe a segno contro Bautista Agut e Rublev, si è dovuto arrendere in due set contro il giocatore più caldo dell’ intero circuito, il greco Stefanos Tsitsipas. ATP: sfuma la prima finale sulla terra perProsegue inarrestabile la marcia di Stefanos Tsitsipas, giunto alla nona vittoria consecutiva. Il tennista greco, dopo aver vinto la settimana scorsa ildi Monte Carlo, vola nell’ ultimo atto anche a. Per il numero 5 del mondo si tratta della sesta finale sulla terra battuta, la quindicesima della carriera. Domani, contro uno tra Rafael Nadal e Pablo Carreno Busta, andrà alla caccia ...

