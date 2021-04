Addio a zona arancione | gran folla in via Roma a Napoli

Advertising

anyother__ : @SWE4TXSHE Si si dai tutto bene finalmente addio zona rossa - infoitinterno : Coronavirus, la Puglia torna arancione dal 26 aprile: addio alla zona rossa dopo un mese e mezzo - infoitinterno : ULTIM'ORA: ADDIO ZONA ROSSA, dal 26 potrebbe essere ADDIRITTURA ZONA GIALLA - ilSipontinoNet : ???? L'#ANSA corregge il tiro: La #Regione #Puglia sospesa tra l'arancione ed il giallo, ma sarà addio alla zona ross… - Mamoziocag8 : @Dylan_Dog23 eh ma intant addio sogni di ridimensionamento visto che si qualificano per la zona champions. -

Ultime Notizie dalla rete : Addio zona

Itaca Notizie

Una folla strabocchevole lungo via Toledo, a Napoli, nell'ultimo sabato prima dellagialla che scatterà da lunedì. La giornata semifestiva e anche le condizioni favorevoli del tempo hanno favorito un grande afflusso su una delle strade dello shopping di Napoli. In tanti ne hanno ...Read More In Evidenzaalla 'Pantera di Goro': ci lascia Milva 24 Aprile 2021 È morta Milva. ... centri commerciali , chiusi , commerciali , gialla , nel , restano , riaperture , weekend ,- -...Una folla strabocchevole lungo via Toledo, a Napoli, nell'ultimo sabato prima della zona gialla che scatterà da lunedì. (ANSA) ...LENDINARA - Non ci sarà la fiera e neppure il mercato straordinario per il 25 aprile, seppur consentito dalle regole vigenti, che sarà programmato invece per il 9 maggio ...