A quanto ammonta l' eredità del principe Filippo Le sconvolgenti cifre del tesoro e l' indiscrezione | Chi si intascherà tutto

L'eredità del principe Filippo ammonta a 30 milioni di euro, mentre il patrimonio della Regina Elisabetta è valutato circa 500 milioni. Una cifra, quella dell'eredità di Filippo, che è tutta esentasse. Quindi le casse del fisco britannico non vedranno nulla.La cifra dell'eredità, infatti, potrebbe rimanere tutta alla Regina Elisabetta che beneficerebbe della legge inglese che prevede – se è il coniuge ad ereditare – di potersi sottrarre alla tassazione (che per i patrimoni oltre le 325mila sterline è del 40%). Da decidere invece anche a chi andrà il titolo di "Duca di Edimburgo" che potrebbe fruttare fino a 10/15mila euro all'anno di rendita. Tra le ipotesi che finisca al figlio Edoardo che è "solo" conte di Wessex, mentre i fratelli Carlo e Andrea sono ...

