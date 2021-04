«Superlega e Uefa trovino insieme il modo di migliorare il calcio» (Di venerdì 23 aprile 2021) «Speriamo che Superlega, Uefa, Fifa, i campionati nazionali e tutto il mondo del calcio si riuniscano per creare, insieme, qualcosa di grande per fare crescere ancora questo sport». Lo ha detto Daniel Pinto, co-presidente e Chief Operating Officer di JP Morgan. La banca americana, fin dall’inizio dall’annuncio di domenica sera, era emersa come il primo finanziatore della costituenda competizione calcistica. Con il progetto almeno apparentemente in stand-by, ieri si è diffusa la notizia che JP Morgan avrebbe assunto un basso profilo. Pinto, invece, a Bloomberg ha detto: «Sappiamo quanto è importante il calcio per l’Europa, se possiamo fare qualcosa per aiutare a svilupparlo ancora, lo faremo sicuramente. Che sia con questo accordo della Superlega o con un altro, sosterremo il ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 23 aprile 2021) «Speriamo che, Fifa, i campionati nazionali e tutto il mondo delsi riuniscano per creare,, qualcosa di grande per fare crescere ancora questo sport». Lo ha detto Daniel Pinto, co-presidente e Chief Operating Officer di JP Morgan. La banca americana, fin dall’inizio dall’annuncio di domenica sera, era emersa come il primo finanziatore della costituenda competizione calcistica. Con il progetto almeno apparentemente in stand-by, ieri si è diffusa la notizia che JP Morgan avrebbe assunto un basso profilo. Pinto, invece, a Bloomberg ha detto: «Sappiamo quanto è importante ilper l’Europa, se possiamo fare qualcosa per aiutare a svilupparlo ancora, lo faremo sicuramente. Che sia con questo accordo dellao con un altro, sosterremo il ...

