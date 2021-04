Standard & Poor’s conferma rating Italia, outlook stabile (Di venerdì 23 aprile 2021) Standard & Poor’s aggiorna il rating e l’outlook dell’Italia L’agenzia internazionale Standard & Poor’s ha mantenuto invariato a ‘BBB’ il rating dell’Italia e ha confermato l’outlook a ‘stabile’. La comunicazione è arrivata nella serata di oggi, venerdì 23 aprile 2021, come da regolamento dopo la chiusura dei mercati azionari. Lo scorso ottobre S&P Global aveva innalzato il suo outlook da negativo a stabile e confermato il rating BBB, due gradini al di sopra del livello “junk”, che andrebbe a esercitare una pressione al rialzo sui tassi d’interesse del ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 aprile 2021)aggiorna ile l’dell’L’agenzia internazionaleha mantenuto invariato a ‘BBB’ ildell’e hato l’a ‘’. La comunicazione è arrivata nella serata di oggi, venerdì 23 aprile 2021, come da regolamento dopo la chiusura dei mercati azionari. Lo scorso ottobre S;P Global aveva innalzato il suoda negativo ato ilBBB, due gradini al di sopra del livello “junk”, che andrebbe a esercitare una pressione al rialzo sui tassi d’interesse del ...

