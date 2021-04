Sinner-Tsitsipas, ATP Barcellona: programma, orario, tv, streaming (Di venerdì 23 aprile 2021) Jannik Sinner prosegue la sua marcia nel tabellone principale dell’ATP 500 di Barcellona e vola in semifinale, dopo aver battuto in due set il temibile russo Andrey Rublev. Il tennista altoatesino si è imposto per 6-2 7-6 in un’ora e 36 minuti di gioco, dominando in lungo e in largo la prima frazione per poi avere la meglio con lo score di 8-6 nel tie-break del secondo e decisivo parziale. Grazie a questo importante successo, il terzo consecutivo nel torneo catalano (dopo il 6-3 6-2 a Egor Gerasimov ed il 7-6 6-2 a Roberto Bautista Agut), l’azzurro scavalca il canadese Milos Raonic ed è virtualmente 18° nel ranking ATP. Il prossimo ostacolo è rappresentato però da uno degli uomini più in forma del momento, ovvero il greco Stefanos Tsitsipas reduce dal titolo di Montecarlo e attualmente in vetta alla Race to Torino 2021. Il match tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) Jannikprosegue la sua marcia nel tabellone principale dell’ATP 500 die vola in semifinale, dopo aver battuto in due set il temibile russo Andrey Rublev. Il tennista altoatesino si è imposto per 6-2 7-6 in un’ora e 36 minuti di gioco, dominando in lungo e in largo la prima frazione per poi avere la meglio con lo score di 8-6 nel tie-break del secondo e decisivo parziale. Grazie a questo importante successo, il terzo consecutivo nel torneo catalano (dopo il 6-3 6-2 a Egor Gerasimov ed il 7-6 6-2 a Roberto Bautista Agut), l’azzurro scavalca il canadese Milos Raonic ed è virtualmente 18° nel ranking ATP. Il prossimo ostacolo è rappresentato però da uno degli uomini più in forma del momento, ovvero il greco Stefanosreduce dal titolo di Montecarlo e attualmente in vetta alla Race to Torino 2021. Il match tra ...

Advertising

simonesalvador : In questo momento #Tsitsipas è quasi ingiocabile. A #Sinner il compito di esplorare quel 'quasi'. #AtpBarcellona - LorenzoMolaioni : RT @GeorgeSpalluto: Sarà Tsitsipas vs Sinner a Barcellona domani. Dopo i 2 match giocati a Roma. Nel 2019 Jannik era troppo acerbo (era sol… - Pally84 : RT @GeorgeSpalluto: Sarà Tsitsipas vs Sinner a Barcellona domani. Dopo i 2 match giocati a Roma. Nel 2019 Jannik era troppo acerbo (era sol… - Edorsi53 : RT @gippu1: A meno di vent'anni #Sinner ha - vinto l'80% dei tie-break giocati nel 2021 (12 su 15) - già battuto 4 top 10 diversi in carrie… - Tomas1374 : E così tocca #Tsitsipas Altra bella partitella a tennis #Sinner #BCNOpenBS -