Sassuolo-Sampdoria (24 aprile ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 23 aprile 2021) Uno dei giovani virgulti azzurri, Raspadori, con una doppietta ha ribaltato il Milan a San Siro e permesso al Sassuolo di mettere un’ipoteca sull’ottavo posto con il Verona distante otto punti e la Sampdoria sette. Al Mapei Stadium arrivano proprio i blucerchiati che hanno vinto di misura sul campo del Crotone regalando a Ranieri la InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 23 aprile 2021) Uno dei giovani virgulti azzurri, Raspadori, con una doppietta ha ribaltato il Milan a San Siro e permesso aldi mettere un’ipoteca sull’ottavo posto con il Verona distante otto punti e lasette. Al Mapei Stadium arrivano proprio i blucerchiati che hanno vinto di misura sul campo del Crotone regalando a Ranieri la InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - 1canalesport : Sampdoria, Ranieri: 'Il Sassuolo ci ha sempre battuto, serve una super partita' - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #DeZerbi ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro la #Sampdoria. Tra le altre cose ha sottolineato… - Blucerchiando : La Sampdoria torna in campo! Sabato alle 20,45 i blucerchiati giocano in trasferta contro il Sassuolo, ecco la prob… - infobetting : Sassuolo-Sampdoria (24 aprile ore 20:45): formazioni, quote, pronostici -