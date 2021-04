Sampdoria senza Quagliarella, i convocati di Ranieri (Di venerdì 23 aprile 2021) Claudio Ranieri ha reso nota la lista dei 23 della Sampdoria convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo. Tornano a disposizione Bartosz Bereszynski e Albin Ekdal, assenti invece Fabio Quagliarella, Gastón Ramírez ed Ernesto Torregrossa, alle prese con il proprio programma di recupero. A seguire l’elenco completo. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina. Foto: Instragram Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 aprile 2021) Claudioha reso nota la lista dei 23 dellaper la sfida di domani contro il Sassuolo. Tornano a disposizione Bartosz Bereszynski e Albin Ekdal, assenti invece Fabio, Gastón Ramírez ed Ernesto Torregrossa, alle prese con il proprio programma di recupero. A seguire l’elenco completo. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina. Foto: InstragramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

