Rt Nazionale Scende a 0 | 81 | i Nuovi Colori dal 26 Aprile

(Di venerdì 23 aprile 2021) Grazie all’ Rt in discesa in tutta Italia, la maggior parte delle regioni da lunedì 26dovrebbero tornare gialle. Le aree favorite sarebbero Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Puglia, Friuli ...

Advertising

rtl1025 : ?? L'indice #Rt nazionale di contagio del Coronavirus in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0… - Agenzia_Ansa : Scende ancora il valore dell'Rt nazionale a 0.85. L'indice la scorsa settimana era 0,92. E' quanto si apprende sul… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: L'indice Rt nazionale di contagio del #COVID19 in Italia scende ancora e raggiunge quota 0,81 rispetto allo 0,85 della s… - LuigiPiccarozzi : RT @momentosera: #Covid, l'Rt nazionale scende a 0,81. Critiche da Ricciardi sulle riaperture troppo accelerate: «Dopo un anno pronti a com… - momentosera : #Covid, l'Rt nazionale scende a 0,81. Critiche da Ricciardi sulle riaperture troppo accelerate: «Dopo un anno pront… -

Ultime Notizie dalla rete : Nazionale Scende

ulteriormente l' Rtche ora è a 0,81 , diminuito ancora rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. La Cabina di regia conclude che 'si conferma la lenta discesa dei nuovi casi e del ...L'indice Rtancora e raggiunge quota 0,81 (era 0,84). Spunta l'ipotesi di far slittare il coprifuoco alle 23 a partire dal 17 maggio. E mentre il governo punta a immunizzare la ...L’Rt nazionale è 0,81, cioè scende ancora rispetto allo 0,85 della scorsa settimana. È il dato raccolto dalla Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute che ha anche ...Il terzino della Ego Siena ha ultimato le pratiche burocratiche, e ha ottenuto il permesso dalla IHF (federazione internazionale) per scendere in campo già da giovedì 29. “Sono onorato di poter fare ...