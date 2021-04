Programmi TV di stasera, venerdì 23 aprile 2021. «Top Dieci» di Carlo Conti sfida la «Felicissima Sera» di Pio e Amedeo (Di venerdì 23 aprile 2021) Carlo Conti - Top Dieci Rai1, ore 21.25. Top Dieci Varietà. Top Dieci, il varietà-gioco di Rai1 condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani, ritorna in onda per sei settimane dall’Auditorium del Foro Italico di Roma. Lo show, che l’anno scorso rappresentò per Rai1 la ripartenza dopo il lockdown, in questa seconda stagione, mantiene le sue caratteristiche di coinvolgimento del pubblico, curiosità, leggerezza e allegria; in più, rispetto all’anno scorso, terrà conto degli spiragli di “riapertura”: la scenografia sarà più ricca, il palcoscenico sarà animato dalla presenza di un gruppo di ballerini modelli e sono previsti ospiti a sorpresa. Al centro del gioco due squadre composte da tre personaggi che hanno un legame tra loro. Le prime due squadre, che ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 aprile 2021)- TopRai1, ore 21.25. TopVarietà. Top, il varietà-gioco di Rai1 condotto dae dedicato ai gusti degli italiani, ritorna in onda per sei settimane dall’Auditorium del Foro Italico di Roma. Lo show, che l’anno scorso rappresentò per Rai1 la ripartenza dopo il lockdown, in questa seconda stagione, mantiene le sue caratteristiche di coinvolgimento del pubblico, curiosità, leggerezza e allegria; in più, rispetto all’anno scorso, terrà conto degli spiragli di “riapertura”: la scenografia sarà più ricca, il palcoscenico sarà animato dalla presenza di un gruppo di ballerini modelli e sono previsti ospiti a sorpresa. Al centro del gioco due squadre composte da tre personaggi che hanno un legame tra loro. Le prime due squadre, che ...

