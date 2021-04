Pretelli e Zelletta: amicizia finita? la confessione dell’ex velino non lascia dubbi (Di venerdì 23 aprile 2021) Pierpaolo Pretelli durante un’intervista ha rivelato in quali rapporti è rimasto con Andrea Zelletta “alcuni video mi hanno infastidito”. Vediamo insieme cosa ha confessato l’ex velino Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, amicizia al capolinea? la confessione dell’ex velinoIl Grande Fratello Vip è finito da ormai diversi mesi, ma i nostri ex vipponi continuano a far parlare di se. Nelle ultime ore è emerso un dettaglio sul rapporto tra Pierpaolo Pretelli ed Andrea Zelletta. Come ben ricorderete i due mentre erano nella casa del Gf Vip erano inseparabili ed avevano instaurato una bellissima amicizia. Purtroppo il loro rapporto è andato scemando una volta che ... Leggi su formatonews (Di venerdì 23 aprile 2021) Pierpaolodurante un’intervista ha rivelato in quali rapporti è rimasto con Andrea“alcuni video mi hanno infastidito”. Vediamo insieme cosa ha confessato l’exPierpaoloe Andreaal capolinea? laIl Grande Fratello Vip è finito da ormai diversi mesi, ma i nostri ex vipponi continuano a far parlare di se. Nelle ultime ore è emerso un dettaglio sul rapporto tra Pierpaoloed Andrea. Come ben ricorderete i due mentre erano nella casa del Gf Vip erano inseparabili ed avevano instaurato una bellissima. Purtroppo il loro rapporto è andato scemando una volta che ...

