Advertising

anteprima24 : ** #Paupisi, #Screening di massa sulla popolazione scolastica: tre #Positivi su 170 #Tamponi **… - anteprima24 : ** #Paupisi, venerdì #Screening anti-Covid gratuito per popolazione scolastica ** -

Ultime Notizie dalla rete : Paupisi screening

anteprima24.it

L'Amministrazione comunale diha programmato per la giornata di venerdì 23 , unotest completamente gratuito della popolazione scolastica ditramite tamponi antigenici rapidi che saranno effettuati dall'...Si porta a conoscenza la cittadinanza che l'Amministrazione comunale diha programmato per la giornata di venerdì 23 , unotest completamente gratuito della popolazione scolastica ditramite tamponi antigenici rapidi che saranno effettuati dall'...Paupisi (Bn) – Il Comune di Paupisi ha organizzato una giornata di screening gratuito, non obbligatorio, per la popolazione scolastica. L’appuntamento è per venerdì 23 aprile, dalle ore 9 alle 13, pre ...“Ponte è un regno a sé, l’amministrazione è l’unica a chiedere soldi ripetutamente in piena emergenza covid e non dà alcun servizio, nemmeno i test anti-covid”. Lo scrive in una nota il gruppo di opp ...