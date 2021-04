Paolo Andreucci al Rally Adriatico per il primo test su terra

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo l'asfalto toscano, per il pilota, pilota e sviluppatore della MRF Tyres, arriva il momento di debuttare con le nuove coperture su, nella prima prova del campionato italiano ...

Dopo l'asfalto toscano, per il pilota, pilota e sviluppatore della MRF Tyres, arriva il momento di debuttare con le nuove coperture su terra, nella prima prova del campionato italiano rally terra, in programma questo ...MOTORI - Si corre sabato 24 aprile la 28esima edizione della corsa marchigiana, apertura del CIRT 2021. Partirà col numero 1, campione uscente, affiancato alle note da Francesco Pinelli. Costenaro, Campedelli e Umberto Scandola i rivali principali di Ucci.Dopo l’asfalto toscano, per il pilota Paolo Andreucci, pilota e sviluppatore della MRF Tyres, arriva il momento di debuttare con le nuove coperture su terra, nella prima prova del campionato italiano ...4' di lettura 22/04/2021 - Prove ufficiali e preparazione al 28° rally dell’Adriatico. Paolo Andreucci e il suo team preferiscono la Città dei Sibillini e le sue strade. Pochini: “I nostri territori e ...