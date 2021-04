Organici ATA 2021 22 | numeri invariati a parte 1000 AT e contratti ex LSU Sindacati insoddisfatti

(Di venerdì 23 aprile 2021) Si è svolta nel pomeriggio di oggi, 23 aprile, la riunione trae Ministero dell'Istruzione sugliATA. Ieri l'incontro in cui è stata presentata alle Organizzazioni sindacali la circolare suglidocenti/22. Incontro incontro per le OO.SS insoddisfacente. Sulla stessa scia quello sul personale ATA. Il confronto è stato aggiornato alla prossima settimana L'articolo .

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Organici ATA

Orizzonte Scuola

... specialmente sui mezzi pubblici, si pone in evidenza la questione dell'aumento deglidel personale docente e, della tempestività delle nomine per il nuovo anno scolastico e della ......il compito di notificare l'avvenuta condizione di soprannumero dei docenti e del personale. Si ... ad esempio,, mandati, impegni di spese, contratto integrativo di istituto, ordini di ...Il 23 aprile, alle ore 11, si è avviato il confronto, in videoconferenza, tra il Ministero e le Organizzazioni sindacali sugli organici del personale ATA, per l’anno scolastico 2021/2022. L’ipotesi ...Il 23 aprile, alle ore 11, si è avviato il confronto, in videoconferenza, tra il Ministero e le Organizzazioni sindacali sugli organici del personale ATA, per l’anno scolastico 2021/2022. L’ipotesi ...