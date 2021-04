Omicidio Manzella | inflitti 22 anni di carcere a Pietro Seggio

(Di venerdì 23 aprile 2021), gestore della Pizzeria “All’Antico Borgo” di Borgo Molara, è stato condannato alla pena di 22di reclusione. I Pm avevano chiesto l’ergastolo. L’accusa lo accusava di avere ucciso Francesco, che gli forniva la cocaina e con il quale aveva un debito di 700 euro. La sentenza è arrivata nella giornata d’ieri da parte dei giudici della seconda Corte d’Assise del Tribunale di Palermo. L’al termine di una lite Per i giudici il delitto sarebbe avvenuto al termine di una lite o di un raptus d’ira. Ma all’appuntamento il pizzaiolo si sarebbe presentato comunque armato, con una pistola calibro 9. Movente dell’il debito di 700 euro cheaveva col pusher. Questo sarebbe il movente ...

Giornale di Sicilia

Giornale di Sicilia

... accusato di avere ucciso due anni fa a Palermo, in zona Pagliarelli, Francesco, giovane ... Movente dell'il debito di 700 euro che Seggio aveva col pusher.Tags:· pietro SeggioÈ quanto stabilito dalla Corte d'Assise di Palermo, presieduta da Vincenzo Terranova, che lo ha condannato a 22 anni di reclusione per l'omicidio di Francesco Manzella, spacciatore di Falsomiele ...