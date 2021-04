MotoGP, Tito Rabat al posto di Jorge Martin in Pramac a Jerez (Di venerdì 23 aprile 2021) MotoGP, Tito Rabat in Pramac a Jerez. Il pilota catalano è stato scelto per sostituire Jorge Martin. ROMA – Tito Rabat ritorna in MotoGP a distanza di qualche mese e lo fa con la Pramac a Jerez de la Frontera. Il team satellite della Ducati ha deciso di puntare sull’ex Avintia per la sostituzione di Jorge Martin nel quarto appuntamento stagionale. Una grande chance per il pilota catalano. Dopo un 2020 molto difficile, la Ducati ha deciso di mandare in Superbike il pilota catalano. Ora per lui la possibilità di dimostrare le qualità e soprattutto di dimostrare di poter competere ad altri livelli anche in ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021)in. Il pilota catalano è stato scelto per sostituire. ROMA –ritorna ina distanza di qualche mese e lo fa con lade la Frontera. Il team satellite della Ducati ha deciso di puntare sull’ex Avintia per la sostituzione dinel quarto appuntamento stagionale. Una grande chance per il pilota catalano. Dopo un 2020 molto difficile, la Ducati ha deciso di mandare in Superbike il pilota catalano. Ora per lui la possibilità di dimostrare le qualità e soprattutto di dimostrare di poter competere ad altri livelli anche in ...

