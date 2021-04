Michel si prende l' Ue geopolitica

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dimenticate la Commissionedi Ursula von der Leyen. E' il presidente del Consiglio europeo, Charles, che si sta profilando come il principale attore dell'azionedell'Ue. E la ragione potrebbe apparire paradossale: von der Leyen, dove aver battezzato la sua Commissione comee aver inaugurato il suo mandato con un viaggio in Etiopia per mostrare la sua attenzione per l'Africa, sta abdicando a qualsiasi responsabilità di politica estera. Con la pandemia di Covid-19 le priorità sono cambiate. Altre urgenze, come la creazione del Recovery fund e le polemiche sui vaccini, hanno assorbito tempo e energie della presidente della Commissione. Ma, ogni volta che sono emerse tensioni ai confini dell'Ue (dalle provocazioni della Turchia nel Mediterraneo centrale alla truppe russe ai ...