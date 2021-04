Lazio - Torino al Collegio di garanzia il 13 maggio (Di venerdì 23 aprile 2021) La discussione sul caso di Lazio Torino al Collegio di garanzia a sezioni riunite è stata fissata per il prossimo 13 maggio (ore 14) dal presidente Franco Frattini. Il club biancoceleste aveva ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) La discussione sul caso dialdia sezioni riunite è stata fissata per il prossimo 13(ore 14) dal presidente Franco Frattini. Il club biancoceleste aveva ...

Advertising

WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - Jacop83 : Il problema di #LazioTorino riguarda solo le squadre coinvolte nella lotta salvezza, il Torino giocherà alla morte… - CinqueNews : Lazio-Torino al Collegio di garanzia il 13 maggio - gabbores : @corradone91 Praticamente attendono che il Torino sia ufficialmente salvo in modo che poi scenda in campo senza pre… - corradone91 : Il Collegio di Garanzia discuterà del ricorso biancoceleste sul mancato 3-0 per #Lazio-#Torino il 13 maggio. Fino a… -