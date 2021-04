Lazio, controlli in Paideia per Caicedo: le ultime sull’attaccante (Di venerdì 23 aprile 2021) Infortunio Caicedo, l’ecuadoriano si è sottoposto ad alcuni controlli medici in Paideia: questa mattina non ha preso parte all’allenamento Ieri non si è visto in campo e oggi non ha preso parte all’allenamento di scarico. Felipe Caicedo si è recato questo pomeriggio in clinica Paideia per sottoporsi ad alcuni esami medici. Nelle prossime ore sarà valutato in vista dell’impegno contro il Milan. controlli medici in @ClinicaPaideia per @FelipaoCaicedo pic.twitter.com/vJuyoM8ytd — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 23, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Infortunio, l’ecuadoriano si è sottoposto ad alcunimedici in: questa mattina non ha preso parte all’allenamento Ieri non si è visto in campo e oggi non ha preso parte all’allenamento di scarico. Felipesi è recato questo pomeriggio in clinicaper sottoporsi ad alcuni esami medici. Nelle prossime ore sarà valutato in vista dell’impegno contro il Milan.medici in @Clinicaper @Felipaopic.twitter.com/vJuyoM8ytd — S.S.(@OfficialSS) April 23, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LALAZIOMIA : Felipe Caicedo in Paideia per controlli medici – FOTO - Jonp2978 : @signorailimonii Sarà che, nel Lazio come in tutte le altre regioni, le limitazioni delle zone non incidono mai sul… - ACCAsoftware : No alla competenza esclusiva dei laboratori in merito a prove e controlli su materiali e sulle strutture esistenti.… - bux_alessandro : RT @LaNotiziaTweet: Conti in rosso e mala gestione. Esposto di Dessì sul Consorzio Enti Pubblici. Nel mirino affidamenti opachi e controlli… - mixc7 : RT @LaNotiziaTweet: Conti in rosso e mala gestione. Esposto di Dessì sul Consorzio Enti Pubblici. Nel mirino affidamenti opachi e controlli… -