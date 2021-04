Là dove il calcio non è all’ultimo stadio (Di venerdì 23 aprile 2021) A Milano vanno avanti da un decennio progetti, polemiche e rinvii per il rinnovamento dello storico «Giuseppe Meazza». Intanto, in Europa, sono stati costruiti o ristrutturati 160 impianti, dove intorno alle partite si sviluppano socialità e affari. Basterebbe copiare. Dunque, le ultime notizie sul nuovo stadio di San Siro, che dovrà rappresentare uno dei simboli della rinascita di Milano, sono le seguenti: il sindaco Giuseppe Sala litiga con l'Inter perché non si sa quale sarà in futuro la proprietà della squadra, che insieme al Milan dovrebbe finanziare la costruzione dell'impianto e del quartiere annesso; la commissione Antimafia del Comune non è convinta; vari vip minacciano di incatenarsi al vecchio Meazza per impedirne la demolizione. Poi si accende la televisione e ci si imbatte in un documentario di Discovery che descrive le meraviglie del ... Leggi su panorama (Di venerdì 23 aprile 2021) A Milano vanno avanti da un decennio progetti, polemiche e rinvii per il rinnovamento dello storico «Giuseppe Meazza». Intanto, in Europa, sono stati costruiti o ristrutturati 160 impianti,intorno alle partite si sviluppano socialità e affari. Basterebbe copiare. Dunque, le ultime notizie sul nuovodi San Siro, che dovrà rappresentare uno dei simboli della rinascita di Milano, sono le seguenti: il sindaco Giuseppe Sala litiga con l'Inter perché non si sa quale sarà in futuro la proprietà della squadra, che insieme al Milan dovrebbe finanziare la costruzione dell'impianto e del quartiere annesso; la commissione Antimafia del Comune non è convinta; vari vip minacciano di incatenarsi al vecchio Meazza per impedirne la demolizione. Poi si accende la televisione e ci si imbatte in un documentario di Discovery che descrive le meraviglie del ...

