Indice Rt in calo: ipotesi coprifuoco alle 23 dal 17 Maggio (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Indice Rt torna a scendere e il Governo punta a riportare molte Regioni in giallo. Salta la riapertura dei centri commerciali new week end. Novità anche per il coprifuoco L’Indice Rt nazionale scende ancora e raggiunge lo 0,81%. Intanto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. “riaperture”, che entrerà in vigore dal 26 Aprile. Ma la continua diminuzione dell’Indice Rt fa spuntare l’ipotesi di spostare il coprifuoco alle ore 23, a partire dal 17 Maggio. Il Governo punta a vaccinare gran parte della popolazione entro la fine dell’estate. Salta la riapertura dei centri commerciali nei week end Nel testo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta non c’è più alcun riferimento alla riapertura dei centri commerciali nei week end. La bozza ... Leggi su zon (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Rt torna a scendere e il Governo punta a riportare molte Regioni in giallo. Salta la riapertura dei centri commerciali new week end. Novità anche per ilL’Rt nazionale scende ancora e raggiunge lo 0,81%. Intanto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. “riaperture”, che entrerà in vigore dal 26 Aprile. Ma la continua diminuzione dell’Rt fa spuntare l’di spostare ilore 23, a partire dal 17. Il Governo punta a vaccinare gran parte della popolazione entro la fine dell’estate. Salta la riapertura dei centri commerciali nei week end Nel testo del decreto-legge pubblicato in Gazzetta non c’è più alcun riferimento alla riapertura dei centri commerciali nei week end. La bozza ...

