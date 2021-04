“Il Primo Maggio in piazza dopo il coprifuoco, contro la dittatura” (Di venerdì 23 aprile 2021) Una manifestazione che coinvolgerà tutte le città d’Italia. O almeno è quanto si augurano chi ha lanciato l’appello in queste ore in cui si invitano le persone a non rispettare il coprifuoco. Un appello firmato da un generico quanto anonimo ‘Cittadini liberi’, che sta preoccupando le forze dell’ordine. Si legge nel passaparola che corre sui social, sui profili che riconducono ai ‘No Mask’ e ‘No Vax’ e sulle applicazioni di messaggistica istantanea come Telegram e Whatsapp: “Il giorno 1 Maggio 2021 dalle ore 22.00 scenderemo liberamente per le strade di tutta Italia, lo faremo per ribellarci alla misura del coprifuoco, misura che si vuole adottare anche nella prossima estate. Scenderemo pacificamente nelle strade e piazze, a piedi in macchina, in bici,in moto… come vi pare naturalmente … festeggeremo la nostra voglia di liberarci ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 23 aprile 2021) Una manifestazione che coinvolgerà tutte le città d’Italia. O almeno è quanto si augurano chi ha lanciato l’appello in queste ore in cui si invitano le persone a non rispettare il. Un appello firmato da un generico quanto anonimo ‘Cittadini liberi’, che sta preoccupando le forze dell’ordine. Si legge nel passaparola che corre sui social, sui profili che riconducono ai ‘No Mask’ e ‘No Vax’ e sulle applicazioni di messaggistica istantanea come Telegram e Whatsapp: “Il giorno 12021 dalle ore 22.00 scenderemo liberamente per le strade di tutta Italia, lo faremo per ribellarci alla misura del, misura che si vuole adottare anche nella prossima estate. Scenderemo pacificamente nelle strade e piazze, a piedi in macchina, in bici,in moto… come vi pare naturalmente … festeggeremo la nostra voglia di liberarci ...

Advertising

LaStampa : Draghi pronto al compromesso: “Da metà maggio coprifuoco alle 23” - rtl1025 : ?? Sarà mantenuto almeno fino al primo giugno il #coprifuoco alle 22. E' quanto si apprende da fonti di Governo, dop… - rtl1025 : ?? Dal 26 aprile dovrebbero essere consentiti gli sport all'aperto, mentre gli stabilimenti balneari e le piscine al… - GiorgioAntonel1 : RT @ErmannoKilgore: Cts ormai esautorato: “Così a fine maggio dovremo richiudere” - La Stampa - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “L’Inter lavora con le autorità italiane e cinesi per riportare a Milano Zhang in tempo per la festa scudetto che potrebb… -