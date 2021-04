I 100 giorni di Draghi e la ratio di un decreto. La bussola di Ocone (Di venerdì 23 aprile 2021) Son passati quasi tre mesi, e ci avviciniamo ai fatidici “cento giorni”, da quella domenica 2 febbraio che vide il Presidente della Repubblica convocare al Quirinale Mario Draghi e fare un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, senza porre veti, affinché conferissero la fiducia a “un governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica”. Ne venne fuori dopo qualche settimana, un governo quasi di “unità nazionale” (all’appello mancò Giorgia Meloni che di veti invece ne mise), ma anche, si può dire, ibrido, cioè per metà “tecnico” e per metà politico. Davvero un ircocervo, una “strana bestia” che, sotto l’egida di una figura così carismatica, doveva mettere in salvo il Paese e farlo ripartire (aiutandolo anche a superare certi suoi problemi strutturali e atavici). Quale il bilancio oggi? Soprattutto che ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 aprile 2021) Son passati quasi tre mesi, e ci avviciniamo ai fatidici “cento”, da quella domenica 2 febbraio che vide il Presidente della Repubblica convocare al Quirinale Marioe fare un appello a tutte le forze politiche presenti in Parlamento, senza porre veti, affinché conferissero la fiducia a “un governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica”. Ne venne fuori dopo qualche settimana, un governo quasi di “unità nazionale” (all’appello mancò Giorgia Meloni che di veti invece ne mise), ma anche, si può dire, ibrido, cioè per metà “tecnico” e per metà politico. Davvero un ircocervo, una “strana bestia” che, sotto l’egida di una figura così carismatica, doveva mettere in salvo il Paese e farlo ripartire (aiutandolo anche a superare certi suoi problemi strutturali e atavici). Quale il bilancio oggi? Soprattutto che ...

