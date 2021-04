Halo Infinite | Starfield | Forza Horizon 5 e Age of Empires IV all' E3 2021 di Microsoft?

(Di venerdì 23 aprile 2021) Secondo un noto insider di, la società porterà giochi di notevole peso alla conferenza Xbox dell'E3, tra cui5,. In un thread/Bethesda sui forum di Resetera, l'insider diKlobrille potrebbe aver rivelato alcune informazioni interessanti sulla conferenza di MS in programma per l'E3 di quest'anno. Stando all'insider, non soloed Age ofIV saranno mostrati, ma sembra che anchedi Bethesda e il prossimo capitolo della serie5, saranno tra i protagonisti dell'evento. Leggi ...

... famosa per la pubblicazione di videogiochi del calibro delle saghe Destiny e. Lo stesso Hsu, ... direttore creativo di Destiny ed Elena Stiegman , produttrice di Guitar Hero II, Bioshock...Resta da vedere se anche una delle punte di diamante di Microsoft, ovvero, quando uscirà porterà ancora più abbonati. This content is hosted on an external platform, which will only ...Secondo un noto insider di Microsoft, la società porterà giochi di notevole peso alla conferenza Xbox dell'E3 2021, tra cui Forza Horizon 5, Starfield e Halo Infinite. In un thread Microsoft/Bethesda ...Presente all'appello Halo: Infinite, con la nuova avventura di Master Chief che potrebbe tornare finalmente a mostrarsi alla community dopo l'annuncio del rinvio di un anno del gioco 343 Industries, ...