Gollini contro i giornalisti RAI | «Incompetenti e ignoranti»

(Di venerdì 23 aprile 2021)attacca iRai: «Superlega come il basket?». L’attacco del portiere dell’Atalanta Pierluigiha attaccato direttamente iRai commentando un post della pagina di basket La Giornata Tipo in cui veniva condannato l’accostamento tra la Superlega calcistica e i mondo del basket. «Non viene trattato con pressapochismo, il problema è l’incompetenza e l’ignoranza che hanno certe persone nonostante i ruoli che ricoprono.di calcio che quando uno è infortunato dicono che è fuori per scelta tecnica. Cosa ci si può aspettare dalla Rai dai? La colpa è di chi ce li ha messi e di chi ce li lascia! Quasi parla del peggio del peggio eh». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, ha attaccato duramente i giornalisti RAI su Instagram, commentando una foto sotto il profilo La Giornata Tipo, pagina a tema cestistico. Il post ironizzava ...