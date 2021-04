Giornata del Libro, a Castelpoto un volume per ogni bambino della scuola (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della Giornata Internazionale del Libro l’amministrazione comunale donerà un volume a tutti i bambini della scuola di Castelpoto. «Abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza – ha spiegato il sindaco di Castelpoto Vito Fusco – cogliendo così l’occasione per incentivare la lettura come attività fondamentale nella convivenza civile e per dare un segnale di attenzione ai minori che sono tra i soggetti che maggiormente hanno sofferto le conseguenze della pandemia da Covid 19. Nella Giornata di lunedì consegneremo i libri alla presenza del dirigente scolastico Angelo Melillo». L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasioneInternazionale dell’amministrazione comunale donerà una tutti i bambinidi. «Abbiamo voluto celebrare questa ricorrenza – ha spiegato il sindaco diVito Fusco – cogliendo così l’occasione per incentivare la lettura come attività fondamentale nella convivenza civile e per dare un segnale di attenzione ai minori che sono tra i soggetti che maggiormente hanno sofferto le conseguenzepandemia da Covid 19. Nelladi lunedì consegneremo i libri alla presenza del dirigente scolastico Angelo Melillo». L'articolo proviene da Anteprima24.it.

