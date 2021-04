Ginnastica artistica, Europei Basilea 2021: Nagornyy campione d’Europa. Nono Bartolini, 11° Patron (Di venerdì 23 aprile 2021) Nikita Nagornyy si conferma campione d’Europa all-around agli Europei di Basilea 2021. Il russo (88.032) precede il connazionale David Belyavskiy (84.864) e l’ucraino Illia Kovtun (84.864): quest’ultimo in fattispecie ha sfruttato la caduta dalla sbarra del turco Ahmet Onder, a lungo padrone del terzo posto per poi crollare all’ultima rotazione. Per quanto riguarda il discorso degli italiani Nicola Bartolini chiude in nona posizione (80.331), mentre Stefano Patron è undicesimo (79.798). Il primo paga una caduta dal cavallo all’interno della seconda rotazione, mentre Patron compromette la sua gara quando è stato il turno delle sbarre, alla penultima rotazione. LA CLASSIFICA DELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE (in aggiornamento) ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 aprile 2021) Nikitasi confermaall-around aglidi. Il russo (88.032) precede il connazionale David Belyavskiy (84.864) e l’ucraino Illia Kovtun (84.864): quest’ultimo in fattispecie ha sfruttato la caduta dalla sbarra del turco Ahmet Onder, a lungo padrone del terzo posto per poi crollare all’ultima rotazione. Per quanto riguarda il discorso degli italiani Nicolachiude in nona posizione (80.331), mentre Stefanoè undicesimo (79.798). Il primo paga una caduta dal cavallo all’interno della seconda rotazione, mentrecompromette la sua gara quando è stato il turno delle sbarre, alla penultima rotazione. LA CLASSIFICA DELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE (in aggiornamento) ...

