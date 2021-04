Galles | Ryan Giggs accusato di violenze sessuali ai danni di due donne | esonerato dalla nazionale

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 aprile 2021), attuale commissario tecnico deled ex leggenda del Manchester United, è statodiaidi due, rispettivamente sulla ventina e sulla trentina. I fatti sarebbero accaduti tra dicembe 2017 e novembre 2020 edovrà risponderne dinanzi alla corte il 28 aprile. Un accusa che è troppo pesante per non avere delle conseguenze: pochi minuti fa è arrivato anche il comunicato della Federcalcioe, la quale ha annuncia il suo esoneropanchina della. SportFace.