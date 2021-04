Fognini polemico: “Squalifica di Barcellona? Me l’hanno voluta far pagare. Voglio andare fino in fondo, questa storia non finisce qui” (Di venerdì 23 aprile 2021) “Me l’hanno voluta far pagare”. Fabio Fognini non ha usato mezze misure per commentare la Squalifica ricevuta all’ATP di Barcellona per offese a un giudice di linea. Secondo il tennista ligure la decisione di eliminarlo dal torneo non era realmente collegata ai fatti di campo: “Ero qui per giocare a tennis, per lottare in campo – ha detto, come si legge sul sito di SkySport24 – Anche se stavo perdendo, non importa. Ma quello che mi hanno fatto oggi è stato qualcosa di inspiegabile. Voglio andare a fondo a questa cosa. Me l’hanno voluta far pagare“. A distanza di giorni, del resto, non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato alla Squalifica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) “Mefar”. Fabionon ha usato mezze misure per commentare laricevuta all’ATP diper offese a un giudice di linea. Secondo il tennista ligure la decisione di eliminarlo dal torneo non era realmente collegata ai fatti di campo: “Ero qui per giocare a tennis, per lottare in campo – ha detto, come si legge sul sito di SkySport24 – Anche se stavo perdendo, non importa. Ma quello che mi hanno fatto oggi è stato qualcosa di inspiegabile.cosa. Mefar“. A distanza di giorni, del resto, non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato alla...

