È sempre la Giornata della Terra (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 22 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata della Terra. La celebrazione che oggi coinvolge 193 Paesi è stata istituita nel 1969 in seguito alla pubblicazione della celebre opera di Rachel Carson “Silent Spring” (“Primavera silenziosa”), di cui vi ho già parlato nel mio pezzo sul libro “Le ragazze salveranno il mondo” di Annalisa Corrado. Libro imperdibile, come del resto il mio articolo! La Giornata della Terra è un’occasione per riflettere sulla salute del nostro Pianeta, fare i conti con le problematiche in atto e puntare l’obiettivo sulle soluzioni che dovremmo adottare. Tutto bellissimo… ma in sostanza? In sostanza… fuffa! Ancora una volta mi sembrano solo parole al vento. Non fraintendetemi. Benissimo che se ne parli, anzi se ne dovrebbe parlare ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 23 aprile 2021) Il 22 aprile si celebra in tutto il mondo la. La celebrazione che oggi coinvolge 193 Paesi è stata istituita nel 1969 in seguito alla pubblicazionecelebre opera di Rachel Carson “Silent Spring” (“Primavera silenziosa”), di cui vi ho già parlato nel mio pezzo sul libro “Le ragazze salveranno il mondo” di Annalisa Corrado. Libro imperdibile, come del resto il mio articolo! Laè un’occasione per riflettere sulla salute del nostro Pianeta, fare i conti con le problematiche in atto e puntare l’obiettivo sulle soluzioni che dovremmo adottare. Tutto bellissimo… ma in sostanza? In sostanza… fuffa! Ancora una volta mi sembrano solo parole al vento. Non fraintendetemi. Benissimo che se ne parli, anzi se ne dovrebbe parlare ...

Advertising

Hyundai_Italia : #Hyundai e i #BTS lanciano “For tomorrow, we won’t wait”, il video per ispirare le persone a riflettere sul futuro… - RaiLibri : Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore ?? Leggere fa bene e vi incoraggiamo sempre a scoprire il piacere… - DarioNardella : Nella giornata di ieri abbiamo approvato in Giunta la cittadinanza onoraria per #PatrickZaki. #Firenze sarà sempre… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @Gi71376847: Oggi giornata del libro consiglio” Dalla parte delle bambine” un libro degli anni’70 , ma sempre attualissimo, dati gli avv… - faber_samir : RT @micheleguarino8: La serenità : #PerQuantoCerchi, ci sarà sempre un motivo che ostacolerà la tua tranquillità... Buona giornata e che si… -