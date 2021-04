Borghi prova a dare lezioni sul lockdown a Crisanti. Che lo fa a pezzetti | VIDEO (Di venerdì 23 aprile 2021) Lo scontro tra il microbiologo Andrea Crisanti e il deputato della Lega Claudio Borghi va in scena a Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. Più che di uno scontro, si tratta di una lezione che dà – con poche parole – il dottore a Borghi. In sostanza: c’è il leghista che arriva in studio sventolando qualche foglio, su cui – dice lui – c’è un autorevolissimo studio dell’università di Stanford. Sostiene, e lo dice con un lungo preambolo (e con parole: “fortuna che studio”) che il lockdown non sia servito. E, si badi bene, non quello parziale degli ultimi mesi, ma in generale, quello a cui tutti siamo stati obbligati all’inizio della pandemia. Alla domanda di Fromigli sul se “dovevamo tenere sempre aperto, da febbraio del 2020 non avremmo mai dovuto chiudere?”, lui ha risposto con un sì: ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Lo scontro tra il microbiologo Andreae il deputato della Lega Claudiova in scena a Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. Più che di uno scontro, si tratta di una lezione che dà – con poche parole – il dottore a. In sostanza: c’è il leghista che arriva in studio sventolando qualche foglio, su cui – dice lui – c’è un autorevolissimo studio dell’università di Stanford. Sostiene, e lo dice con un lungo preambolo (e con parole: “fortuna che studio”) che ilnon sia servito. E, si badi bene, non quello parziale degli ultimi mesi, ma in generale, quello a cui tutti siamo stati obbligati all’inizio della pandemia. Alla domanda di Fromigli sul se “dovevamo tenere sempre aperto, da febbraio del 2020 non avremmo mai dovuto chiudere?”, lui ha risposto con un sì: ...

