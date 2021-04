Anche JP Morgan abbandona la Superlega | Valutazione sbagliata

Advertising

TuttoMercatoWeb : Anche JP Morgan prende le distanze dalla Superlega: 'Giudicato male l'impatto sul calcio' - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Superlega, anche JP Morgan si scusa: “Abbiamo giudicato male il modo in cui…” - MichaoRossit : - PassioneCalc10 : RT @giacomo1994_: JP Morgan abbandona il progetto SuperLega. Peccato, è stato bello credere, anche per un solo secondo, alla possibilità di… - infoitsport : Super League, anche JP Morgan fa marcia indietro: 'Giudicata male la reazione dalla comunità del calcio' -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Morgan

Il caso Superlega La notte in cui la Superlega è fallita: tutte le tappe della vicenda La Superlega è già franata, dopo le inglesil'Inter si sfila: "Non più interessati" La nota del ritiro: "...... e Patrick Dempsey in quelli di Dominic, uomo fra i più influenti della finanza mondiale, tornano nel castMalachi Kirby (The Race - Corsa mortale, Radici), Pia Mechler (Everything Is ...E un "colpo" l'ha subito anche la stessa JP Morgan, visto nelle ultime ore l'agenzia di rating sulla sostenibilità Standard Ethics ha declassato la banca da EE- (adeguato) a E+ (non conforme).(ANSA-AFP) - ROMA, 23 APR - Anche JPMorgan prende le distanze dalla Superlega europea. La banca d'affari americana ha ammesso di aver "chiaramente giudicato male" il progetto che avrebbe finanziato e ...