«Amici di Scuola» di Esselunga, raccolti oltre 93 milioni di materiale didattico in sei anni (Di venerdì 23 aprile 2021) Quello segnato dalla pandemia, anche per la scuola, è stato un anno difficile e complicato. Ma grazie alla sesta edizione di «Amici di Scuola», Esselunga è riuscita a contribuire ai bisogni delle comunità in cui opera proponendo un catalogo di premi pensati per rispondere alle nuove esigenze: notebook, tablet, monitor, stampanti, lavagne interattive multimediali e corsi di smart teaching per favorire la didattica digitale e consentire a studenti e insegnanti di vivere la scuola in modo ancora più sicuro. Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 aprile 2021) Quello segnato dalla pandemia, anche per la scuola, è stato un anno difficile e complicato. Ma grazie alla sesta edizione di «Amici di Scuola», Esselunga è riuscita a contribuire ai bisogni delle comunità in cui opera proponendo un catalogo di premi pensati per rispondere alle nuove esigenze: notebook, tablet, monitor, stampanti, lavagne interattive multimediali e corsi di smart teaching per favorire la didattica digitale e consentire a studenti e insegnanti di vivere la scuola in modo ancora più sicuro.

Advertising

AmiciUfficiale : Vuoi immergerti sempre di più nel mondo dei ragazzi di #Amici20? Indossa la felpa ufficiale della scuola e ascolta… - Stefano09062331 : @PiazzapulitaLA7 un conto è un singolo un conto è una nazione, la gente non esce ma poi dopo la scuola e il lavoro… - ssonocomessono : RT @vincycernic95: Il modo in cui durante questo seralr stia amando Serena e per me debba vincere la categoria di ballo. Non c'è uno stile… - Vicky_7vi : È uscito l'unico cantante che sapeva cantare ad amici. Un'edizione dove ci sono più talenti fuori che nella scuola.… - SSelvaggino : Dopo 9 anni vissuti nello stesso quartiere e aver frequentato la stessa scuola ho deciso di tagliare i rapporti con… -