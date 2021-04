Alexei Navalny | dove si trova oggi Chi è e perché è in carcere

(Di venerdì 23 aprile 2021) Chi èsie cosa sappiamo dei motivi dell’incarcerazione dello sciopero della fame. In questi giorni, scorrendo tra le principali notizie di cronaca, un nome che torna sempre è quello di. Si parla di lui per lo sciopero della fame, per le indagini che stava portando avanti. Lo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

I medici curanti di, che ha annunciato l'interruzione dello sciopero della fame dopo 24 giorni, chiedono che l'oppositore russo sia trasferito dal carcere in un ospedale civile a Mosca. Auspicano, inoltre, ...Le sue condizioni fisiche destavano la preoccupazione di medici e familiari, l'uomo correva il rischio di ...Il 2 febbraio 2021 Alexei Navalny viene arrestato e giudicato colpevole per aver violato la libertà vigilata e quindi viene incarcerato per 3 anni e 5 mesi. Dove si trova oggi? Prima si trovava nel ...I medici curanti di Alexei Navalny, che ha annunciato l'interruzione dello sciopero della fame dopo 24 giorni, chiedono che l'oppositore russo sia trasferito dal carcere in un ospedale civile a Mosca.