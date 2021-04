Verso il 25 aprile: due mostre, uno spettacolo e un evento in streaming (Di giovedì 22 aprile 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di giovedì 22 aprile 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

Advertising

sbonaccini : ?? Vaccinazioni: si parte con i 60enni Dal 26 aprile prenotazioni 65-69enni, dal 10 maggio 60-64enni, e somministraz… - sole24ore : Verso l’ok a ristoranti e spettacoli all’aperto dal 26 aprile, anche di sera. Resta coprifuoco alle 22. In arrivo l… - lorepregliasco : Secondo fonti ANSA si va verso la riapertura dei ristoranti all'aperto dal 26 aprile. Mi sembra una scelta di buon… - Perduto2 : RT @nadiarizzo1210: Verso il 25 aprile In ricordo dei 44.700 Partigiani caduti - BrunoGiannarel1 : RT @nadiarizzo1210: Verso il 25 aprile In ricordo dei 44.700 Partigiani caduti -

Ultime Notizie dalla rete : Verso aprile Vaccino, in Italia oltre 16 milioni di somministrazioni Dal 25 aprile apre a Milano l'hub vaccinale più grande della Regione, in Piazza VI Febbraio. Il ... prosegue verso i box di inoculo del vaccino e termina presso la zona di osservazione e prenotazione ...

Ecdc: Italia verso calo contagi e morti 14.14 Ecdc: Italia verso calo contagi e morti Il Centro Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ... i casi dovrebbero passare da 103.366 della settimana 11 - 17 aprile a 78.220 in ...

Lazio verso la zona gialla: coprifuoco alle 22. Ecco cosa cambia con il nuovo Decreto RomaToday Rugby in carrozzina: Nazionale azzurra in raduno a Padova Riprende l’attività della Nazionale Italiana di Rugby in carrozzina dopo oltre un anno di stop causa pandemia. Da venerdì 23 a domenica 25 aprile 14 Azzurri sono stati convocati a Padova dal Direttore ...

Sardegna verso la zona arancione da lunedì, Nieddu: “Indice Rt a 0,97, ora toglieteci la zona rossa” SARDEGNA, ADDIO ALLA ZONA ROSSA DA LUNEDI?-“Con un indice Rt fra 0,97 e 0,98 e un tasso di positività inferiore alla media italiana per numero di contagi ogni 100mila abitanti, la Sardegna ha i numeri ...

Dal 25apre a Milano l'hub vaccinale più grande della Regione, in Piazza VI Febbraio. Il ... proseguei box di inoculo del vaccino e termina presso la zona di osservazione e prenotazione ...14.14 Ecdc: Italiacalo contagi e morti Il Centro Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ... i casi dovrebbero passare da 103.366 della settimana 11 - 17a 78.220 in ...Riprende l’attività della Nazionale Italiana di Rugby in carrozzina dopo oltre un anno di stop causa pandemia. Da venerdì 23 a domenica 25 aprile 14 Azzurri sono stati convocati a Padova dal Direttore ...SARDEGNA, ADDIO ALLA ZONA ROSSA DA LUNEDI?-“Con un indice Rt fra 0,97 e 0,98 e un tasso di positività inferiore alla media italiana per numero di contagi ogni 100mila abitanti, la Sardegna ha i numeri ...