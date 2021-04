Uomini e Donne puntata di oggi 22 aprile: Luca ancora nella bufera (Di giovedì 22 aprile 2021) A Uomini e Donne, nella puntata di oggi 22 aprile, Luca ha continuato a difendersi a centro studio, dopo la discussione accesa di ieri con Angela. Al centro delle discussioni odierne il rapporto tra Luca e un’altra Dama, Elisabetta. Anche Massimiliano è stato protagonista della puntata. Dopo la lite della scorsa puntata con Eugenia, il tronista ha seguito la corteggiatrice dietro le quinte. I due sono riusciti a chiarirsi. Uomini e Donne puntata di oggi 22 aprile: il blocco di Elisabetta e Luca nella puntata di oggi 22 aprile di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Adi22ha continuato a difendersi a centro studio, dopo la discussione accesa di ieri con Angela. Al centro delle discussioni odierne il rapporto trae un’altra Dama, Elisabetta. Anche Massimiliano è stato protagonista della. Dopo la lite della scorsacon Eugenia, il tronista ha seguito la corteggiatrice dietro le quinte. I due sono riusciti a chiarirsi.di22: il blocco di Elisabetta edi22di ...

