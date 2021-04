Uomini e Donne, chi sceglie gli abiti delle dame? Svelato il mistero (Di giovedì 22 aprile 2021) Quello che accade dietro le quinte di Uomini e Donne incuriosisce non poco i fedeli telespettatori della trasmissione. E oggi, nel rispondere alle domande di alcuni di loro su Instagram, Pamela Barretta – ex dama del trono over molto conosciuta – ha Svelato un altro piccolo mistero: chi sceglie e chi compra gli abiti che le Donne (e ovviamente gli Uomini) indossano nella trasmissione di Maria De Filippi? Chi ipotizzava che i vestiti venissero forniti direttamente dal programma e poi restituiti al termine della puntata, si sbagliava. “I vestiti sono nostri” ha rivelato Pamela. “Poi lo stilista approva o meno i vestiti che portiamo”. Insomma, prima che dame e cavalieri si vestano, uno stylist esamina i loro outfit; ogni partecipante, ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 22 aprile 2021) Quello che accade dietro le quinte diincuriosisce non poco i fedeli telespettatori della trasmissione. E oggi, nel rispondere alle domande di alcuni di loro su Instagram, Pamela Barretta – ex dama del trono over molto conosciuta – haun altro piccolo: chie chi compra gliche le(e ovviamente gli) indossano nella trasmissione di Maria De Filippi? Chi ipotizzava che i vestiti venissero forniti direttamente dal programma e poi restituiti al termine della puntata, si sbagliava. “I vestiti sono nostri” ha rivelato Pamela. “Poi lo stilista approva o meno i vestiti che portiamo”. Insomma, prima chee cavalieri si vestano, uno stylist esamina i loro outfit; ogni partecipante, ...

