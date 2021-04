Tre partite di serie A a Sky e (forse) a Mediaset (Di giovedì 22 aprile 2021) serie A, per i diritti Tv pacchetto 2 sdoppiato con sguardo a Sky e Ott Il Sole 24 Ore, pagina 21, di Andrea Biondi. Dopo la due giorni di sbornia sulla Super League affossata ancor prima di nascere, in Italia lo sguardo torna a posarsi sui diritti audiovisivi della serie A. L’assemblea convocata in videoconferenza per domani dovrebbe dare il via libera al bando perle tre partite in co-esclusiva da assegnare dopo la mancata attribuzione a Sky. E quell’ex pacchetto 2, a quanto risulta al Sole 24 Ore dovrebbe finire per essere “sdoppiato”, per attrarre offerte anche da parte degli Ott, vale a dire gli operatori che per il canale lptv: quello web utilizzato da Dazn, come da Netflix o Amazon Prime Video. Allargare il novero dei partecipanti. E dallo sdoppiamento puntare a maggiori introiti. È con questa filosofia di fondo che questo nuovo ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 22 aprile 2021)A, per i diritti Tv pacchetto 2 sdoppiato con sguardo a Sky e Ott Il Sole 24 Ore, pagina 21, di Andrea Biondi. Dopo la due giorni di sbornia sulla Super League affossata ancor prima di nascere, in Italia lo sguardo torna a posarsi sui diritti audiovisivi dellaA. L’assemblea convocata in videoconferenza per domani dovrebbe dare il via libera al bando perle trein co-esclusiva da assegnare dopo la mancata attribuzione a Sky. E quell’ex pacchetto 2, a quanto risulta al Sole 24 Ore dovrebbe finire per essere “sdoppiato”, per attrarre offerte anche da parte degli Ott, vale a dire gli operatori che per il canale lptv: quello web utilizzato da Dazn, come da Netflix o Amazon Prime Video. Allargare il novero dei partecipanti. E dallo sdoppiamento puntare a maggiori introiti. È con questa filosofia di fondo che questo nuovo ...

