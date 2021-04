Tennis | ATP Estoril 2021 | Fabio Fognini non giocherà in Portogallo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP BARCELLONA, SINNER AI QUARTI DI FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 7-6, 6-2 #SkySport… - Agenzia_Ansa : Tennis, #Sinner batte Bautista Agut ed è ai quarti del torneo ATP 500 di Barcellona. Il giovane azzurro ha eliminat… - Eurosport_IT : Jannik Sinner come un treno! L'azzurro travolge Roberto Bautista in due set, ai quarti a Barcellona affronterà Rub… - sportface2016 : #AtpBelgrado 2021: #Mager vola ai quarti, #Popyrin sconfitto in due set - UgoBaroni : RT @SkySport: ?? ATP BARCELLONA ?? Sinner: 'Contento, svolta dopo vittoria nel primo set' ? Il successo con Bautista Agut ? -

Rafael Nadal batte in tre set 6 - 0 2 - 6 6 - 2 Kei Nishikori nel match valevole per gli ottavi di finale del torneodi Barcellona 2021 e conquista l'accesso ai quarti, dove incontrerà il britannico Cameron Norrie . IL TABELLONE Lo spagnolo inizia subito in maniera impeccabile, centrando il break già nel secondo ...Jannik Sinner accede ai quarti del torneo500 di Barcellona. Il 19enne di Sesto Pusteria, n.19 del mondo ed undicesima testa di serie, negli ottavi ha battuto in due set (7 - 6, 6 - 2) lo spagnolo Bautista Agut, n.11 del ranking e quinta ...Fabio Fognini ha annunciato la sua cancellazione dal torneo ATP di Estoril. Non sono state rese note le motivazioni di questa scelta, arrivata dopo la squalifica di Barcellona. Il ligure è stato estro ...Triste epigolo all'ATP 500 di Barcellona per Fabio Fognini, che nel bel mezzo della fase clou del secondo set è stato squalificato dal supervisor per verbal abuse. Forse ...